Бордюр прервал "полет" пьяного автомобилиста в Онежское озеро (ВИДЕО)

ДТП произошло 21 октября на проспекте Ленина, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 4.46 в начале проспекта Ленина, в районе пересечения с Онежской набережной, пьяный 25-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz проехал по полосе встречного движения и врезался в бордюрный камень около Онежского озера.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Камеры наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк" и "Сампо" запечатлели момент произошедшего. Видео опубликовано на сайте DtpPtz.ru.