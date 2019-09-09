Борис Грачевский показал детям из Карелии новые выпуски "Ералаша"

Встреча юных зрителей с художественным руководителем киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским прошла в выходные, сообщили в Минкультуры Карелии.

Третий год подряд в республику приезжают актеры, режиссеры, писатели. 6 сентября в Музыкальном театре Карелии состоялось торжественное открытие кинофорума – концерт и шоу-программа для детей.

Встреча с художественным руководителем "Ералаша" Борисом Грачевским прошла 7 сентября в "Премьере", и показ новых серий киножурнала уже стали традиционным мероприятием.



Борис Грачевский сказал, что ему было приятно, что вспоминают не только старые выпуски – классику "Ералаша", но и недавние. Юные зрители увидели самые свежие серии киножурнала, которые пока не вышли в свет.