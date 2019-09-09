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Новости. Культура
12:24, 09 Сентября 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Борис Грачевский показал детям из Карелии новые выпуски "Ералаша"

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Встреча юных зрителей с художественным руководителем киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским прошла в выходные, сообщили в Минкультуры Карелии.

Третий год подряд в республику приезжают актеры, режиссеры, писатели. 6 сентября в Музыкальном театре Карелии состоялось торжественное открытие кинофорума – концерт и шоу-программа для детей. 

Встреча с художественным руководителем "Ералаша" Борисом Грачевским прошла 7 сентября в "Премьере", и показ новых серий киножурнала уже стали традиционным мероприятием.

Борис Грачевский сказал, что ему было приятно, что вспоминают не только старые выпуски – классику "Ералаша", но и недавние. Юные зрители увидели самые свежие серии киножурнала, которые пока не вышли в свет.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-09-09 13:12:19
Новое всегда лучше старого. Ностальгия - это обман, просто раньше ты был моложе и тупее!
однозначно
2019-09-09 12:30:54
Бесполезно кормить поколение айфонов советской кашей. Сам Грачевский и тот молодую сожительницу себе подобрал, а современным детишкам прошлый век впаривает. Уймись уже, старичок.
Гость
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