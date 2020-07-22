Борис Вишневский: "Я приехал, чтобы Юрий Алексеевич не чувствовал себя одиноким"

Известный российский оппозиционер приехал в Карелию на оглашение приговора по "делу Дмитриева ".

Оглашение приговора по громкому "делу Дмитриева " было назначено 22 июля на 14 часов 30 минут, но друзья и знакомые карельского исследователя сталинских репрессий стали собираться у здания городского суда Петрозаводска чуть ли не с полудня. Многие из тех, кто пришел поддержать Юрия Дмитриева, приехали в Карелию из Москвы, Санкт-Петербурга и других уголков страны.

"Я лично с Юрием Дмитриевым не знаком, знаком только заочно, – рассказал "Столице на Онего" известный российский оппозиционер, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. – Слежу несколько лет за этим чудовищным делом, очень радовался, когда его оправдали после первого суда, и очень огорчился, когда все это возобновилось, но очень надеюсь, что приговор будет законным и справедливым, а такой может быть только один – полное оправдание".

По словам Вишневского, он приехал на оглашение приговора, чтобы "Юрий Алексеевич не чувствовал себя одиноким".

"Чтобы поддержать, чтобы незримо стоять у него за спиной – это абсолютно необходимая вещь для любого человека, который оказывается в трудной ситуации, тем более для того, который подвергается преследованию, – сказал депутат. – Мне очень жаль, что мне не удавалось приехать на этот процесс раньше, все время мешали дела, но сейчас я смог, наконец, выбраться. У меня закончился парламентский сезон и появилась возможность приехать на оглашение приговора".

Читайте репортаж об оглашении приговора Юрию Дмитриеву в рубрике "Тема недели"