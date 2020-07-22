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Борис Вишневский: "Я приехал, чтобы Юрий Алексеевич не чувствовал себя одиноким"

Новости. Общество
18:09, 22 Июля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Известный российский оппозиционер приехал в Карелию на оглашение приговора по "делу Дмитриева ".

Оглашение приговора по громкому "делу Дмитриева " было назначено 22 июля на 14 часов 30 минут, но друзья и знакомые карельского исследователя сталинских репрессий стали собираться у здания городского суда Петрозаводска чуть ли не с полудня. Многие из тех, кто пришел поддержать Юрия Дмитриева, приехали в Карелию из Москвы, Санкт-Петербурга и других уголков страны.

"Я лично с Юрием Дмитриевым не знаком, знаком только заочно, – рассказал "Столице на Онего" известный российский оппозиционер, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. – Слежу несколько лет за этим чудовищным делом, очень радовался, когда его оправдали после первого суда, и очень огорчился, когда все это возобновилось, но очень надеюсь, что приговор будет законным и справедливым, а такой может быть только один – полное оправдание".  

По словам Вишневского, он приехал на оглашение приговора, чтобы "Юрий Алексеевич не чувствовал себя одиноким".

"Чтобы поддержать, чтобы незримо стоять у него за спиной – это абсолютно необходимая вещь для любого человека, который оказывается в трудной ситуации, тем более для того, который подвергается преследованию, – сказал депутат. – Мне очень жаль, что мне не удавалось приехать на этот процесс раньше, все время мешали дела, но сейчас я смог, наконец, выбраться. У меня закончился парламентский сезон и появилась возможность приехать на оглашение приговора".  

Читайте репортаж об оглашении приговора Юрию Дмитриеву в рубрике "Тема недели"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гера
2020-07-22 19:32:12
Приличный человек , гражданин и не жулик , государственник , таких мало , .
Ткачев
2020-07-22 19:45:31
Гера, "Приличный человек, не жулик... " В своем уме?
новый
2020-07-22 19:00:08
Либерашки в очередной раз облажались. Облажанцы :)
однозначно
2020-07-22 18:28:03
Либерастная шваль из всех щелей повылазила.
Off
2020-07-22 18:16:23
Интересно , когда будут судить Боднарчука ,люди так же приедут его поддержать ? Или еждроссы способны только топить друг друга ?
Гость
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