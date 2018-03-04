Бориса Гребенщикова госпитализировали

Лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.

Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Комсомольскую правду".

По данным газеты, рок-музыкант был доставлен в одну из петербургских больниц из-за проблем с сердцем. Как отмечается, в 2009 году Гребенщиков перенес операцию — ему сделали шунтирование.

Друг музыканта, режиссер Виктор Тихомиров рассказал "Комсомольской правде", что Гребенщиков мог попасть в больницу из-за воспаления легких. «По моей информации, Борис Борисович попал в реанимацию в субботу рано утром. Знакомые рассказывают, что у него воспаление легких. Но находится Борис в сознании!" — пояснил он.

Отметим, что информацию о госпитализации и болезни лидера рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова из-за проблем с сердцем, возникших после проведённого ранее шунтирования, уже опровергли его близкие. Об этом пишет life.ru.