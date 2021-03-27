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Бородатая неясыть прилетела в Петрозаводск (ФОТО)

Новости. От читателей
13:44, 28 Марта 2021
фото: Дмитрий Ерохин
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Фотограф в Петрозаводске запечатлел редкую пернатую гостью.

В минувшую субботу, 27 марта, в Петрозаводск прилетела редкая птица - Бородатая неясыть. Ее успел запечатлеть фотограф Дмитрий Ерохин.

"Сегодня у нас редкая гостья - Бородатая Неясыть. Красная книга Карелии. Сидела рядом с вороньим гнездом. Интересно, что вороны вели себя относительно тихо", - написал Дмитрий в комментарии к фото.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводск прилетели ястребы. Они, кстати, тоже подружились с воронами.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-03-28 13:54:32
А он знаменитый фотограф ?
amez
2021-03-28 15:03:10
Он знаток птиц, особенно тех, которые обитают в Петрозаводске. Знает места их обитания, повадки, много и хорошо их фотографирует.
Гость
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