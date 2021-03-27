Бородатая неясыть прилетела в Петрозаводск (ФОТО)

Фотограф в Петрозаводске запечатлел редкую пернатую гостью.

В минувшую субботу, 27 марта, в Петрозаводск прилетела редкая птица - Бородатая неясыть. Ее успел запечатлеть фотограф Дмитрий Ерохин.

"Сегодня у нас редкая гостья - Бородатая Неясыть. Красная книга Карелии. Сидела рядом с вороньим гнездом. Интересно, что вороны вели себя относительно тихо", - написал Дмитрий в комментарии к фото.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводск прилетели ястребы. Они, кстати, тоже подружились с воронами.