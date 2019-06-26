Борцы с "Невским пассажем" надеются, что приставы "проснутся и будут соблюдать закон"

Жильцы дома в Петрозаводске на протяжении нескольких лет добиваются от карельских приставов исполнения судебного решения о сносе незаконной торговой пристройки.

"Отличное решение! – так прокомментировал "Столице на Онего" один из борцов со скандальной торговой пристройкой "Невский пассаж" в Петрозаводске Михаил Гошкиев отказ судьи городского суда Ирины Гадючко удовлетворить иск карельских приставов о прекращении исполнительного производства в отношении пристройки. – Самое главное – Ирина Юрьевна среагировала на грубейшие нарушения со стороны судебных приставов и направила соответствующий правовой документ в министерство юстиции и главному судебному приставу Российской Федерации. Может, все-таки после этого они проснуться и будут исполнять закон?".

Напомним, с иском в Петрозаводский городской суд, который постановил снести наземную часть пристройки еще осенью 2013 года, обратилась начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия Ольга Баронова. Поводом для этого послужило техническое заключение ООО "АктивПроект" из города Иваново, которое по государственному контракту с Федеральной службой судебных приставов обследовало в прошлом году первый этаж жилого дома номер 30 на проспекте Александра Невского и пришло к выводу о возможности обрушения здания при демонтаже пристройки.

Однако судья Ирина Гадючко не нашла в заключении ООО "АктивПроект" каких бы то ни было новых фактов о состоянии фундамента жилого дома, грунтов или подземных вод, о которых не было известно при вынесении судебного решения о сносе пристройки в 2013 году. Отказав карельским приставам в удовлетворении их иска, судья Ирина Гадючко сочла также необходимым обратить внимание главного судебного пристава России Дмитрия Аристова на грубые нарушения закона при исполнительном производстве в отношении незаконной торговой пристройки "Невский пассаж". Копия частного определения городского суда Петрозаводска будет направлена в Минюст РФ.

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