Борцы с «Невским пассажем» в силу возраста могут просто не дождаться завершения этой скандальной истории

Тяжбы вокруг сноса незаконной пристройки «Невский пассаж» в Петрозаводске вышли на новый виток.

Как следует из документов, судебный пристав-исполнитель при директоре ФССП Андрей Васильев обратился с заявлением о прекращении исполнительных производств в отношении братьев Цмугуновых на основании выводов ООО «Экспресс-оценка» о невозможности полного демонтажа наземной части пристройки к дому N30 по проспекту Александра Невского. Стоит пояснить, что эта фирма по заказу Федеральной службы судебных приставов занималась разработкой проектно-сметной документации на снос «Невского пассажа», и получается, что судебные приставы в очередной раз захотели прекратить исполнительное производство в отношении незаконной пристройки в Петрозаводске, но на сей раз с помощью московского суда.

Как ни печально это сознавать, многие из жильцов дома N30 по проспекту Александра Невского, которые выступали заявителями по иску о сносе «Невского пассажа», в силу своего возраста могут просто не дождаться завершения этой скандальной истории, давно превратившейся в Карелии в издевательство над правосудием.

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