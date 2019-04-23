Босой петрозаводчанин пролез через форточку ради наживы

Мужчина пошел на преступление после распития спиртного, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 35-летняя жительница микрорайона Октябрьский. Она сообщила, что из ее квартиры на первом этаже похищен мобильный телефон. Заявительница пояснила, что накануне у нее дома отдыхала большая компания знакомых, а на следующее утро женщина обнаружила пропажу гаджета.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 35-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Он сознался в содеянном и рассказал детали произошедшего.

В тот вечер мужчина в большой компании, среди которых были заявительница и её супруг, распивал спиртные напитки. Уже под утро он последним из гостей покинул квартиру и направился к остановке, чтобы уехать домой на такси. У него не хватило денег. Он вернулся к дому своих приятелей, чтобы взять взаймы.

Петрозаводчанин долго стучался в дверь, а затем и в окно квартиры друзей на первом этаже, но никто не открывал. Подозреваемый снял кроссовки и через форточку проник в чужую квартиру. Обнаружив, что владельцы крепко спят, он похитил гаджет, после чего покинул помещение таким же способом – через форточку.

Впоследствии горожанин попытался совершить несколько звонков с похищенного телефона, однако это у него получилось. Он выключил мобильный и спрятал в соседнем подъезде в укромное место под лестницей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.