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Новости. Общество
10:43, 06 Декабря 2018
фото: Trend / Сергей Коньков

Братья из Петербурга сбежали в Финляндию, заявив, что в России их преследуют из-за нетрадиционной ориентации

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В Карелии вышли на свободу братья из Санкт-Петербурга, которые пытались обмануть миграционную службу Финляндии, что их преследуют в России за нетрадиционную ориентацию, сообщает пограничной управление регионального УФСБ.

"В 2017 году двое братьев из Санкт-Петербурга в районе поселка Вяртсиля незаконно пересекли государственную границу с Финляндией с целью поиска лучших условий жизни. Однако в Суоми заявили, что нарушить границу решили по политическим мотивам", - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранительным органам Финляндии они представились под вымышленными именами и сообщили, что являются лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией, подвергнутыми гонениям в России.  Представителям миграционной службы Финляндии братья предъявили постановления об отказах в возбуждении уголовных дел в отношении лиц, якобы причинявших вред их здоровью в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Следственным отделом УФСБ по Республике Карелия в отношении братьев было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ходе совместной работы пограничных ведомств Финляндии и России были выяснены все обстоятельства данного преступления. Финляндской стороной было установлено, что предъявленные нарушителями постановления правоохранительных органов России об отказах в возбуждении уголовных дел являются поддельными.

По результатам разбирательства, решением финляндского суда указанные граждане РФ были привлечены к ответственности в виде лишения свободы условно сроком на 30 суток и штрафа в размере 80 евро с каждого за введение в заблуждение представителей миграционной службы Финляндии. 23 января 2018 года братья были депортированы в Россию.

24 сентября Сортавальский городской суд признал россиян виновными в незаконном пересечении государственной границы и приговорил к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком на 1 год и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом было учтено признание вины обвиняемыми, активное способствование в расследовании уголовного дела.

Братья подали апелляционные жалобы в Верховный суд Карелии. 22 ноября приговор первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденных без удовлетворения.

4 декабря Карташовы освобождены из места отбывания наказания. Время содержания под стражей зачтено на основании п. "б" ч. 3.1. ст.72 УК РФ (из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии).

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