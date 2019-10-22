Бравший взятки эксперт "Управтодора" Карелии получил условное наказание

Осужденный за взятки бывший эксперт КУ РК "Управтодор Республики Карелия" приговорен к 4 годам лишения свободы условно, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что эксперт "Управтодора", находясь на территории Лоухского района, будучи обязанным проверять качество выполнения работ по содержанию дорожной сети республиканского значения, расположенной в том числе на территории Калевальского и Лоухского районов, с 11 сентября 2015 года по 21 июня 2017 года получил от представителей юридического лица взятку в размере не менее 575 тыс. руб. "за заведомо незаконные действия по подписанию не соответствующих действительности актов о якобы выполненных юридическим лицом работах по содержанию автомобильных дорог на территории Калевальского и Лоухского районов , и за заведомо незаконное бездействие, выразившееся в непринятии мер по выявлению недостатков выполненных работ и непредъявлению требований по устранению выявленных нарушений".

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину в совершении данного преступления, и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, которое исполнено им в полном объеме, в связи с чем, уголовное дело рассмотрено с применением особого порядка судебного разбирательства, что повлекло существенное смягчение наказания.

За совершение указанного преступления суд приговорил бывшего эксперта дорожного хозяйства отдела контроля качества работ КУ РК "Управтодор Республики Карелия" к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

Также бывшему должностному лицу назначено дополнительное наказание в виде штрафа равного двукратной сумме полученной взятки, то есть в размере 1 150 тыс. руб., который, с учетом предоставленной судом рассрочки, осужденный обязан выплачивать ежемесячно равными долями в течение 40 месяцев. При этом в счет погашения штрафа обращено взыскание на автомобиль осужденного.

Кроме того, взяткополучателю запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года.