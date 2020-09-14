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Бразильского ученого и защитника диких племен аборигены Амазонии застрелили из лука

Новости. Происшествия
21:30, 14 Сентября 2020
фото: Rieli Franciscato Фото: Facebook
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Аборигены Амазонии выстрелом из лука убили 56-летнего исследователя Риели Францискато, который занимался изучением и защитой диких племен.

Эксперта по изолированным племенам Амазонии застрелили из лука во время экспедиции в отдаленный район штата Рондония на северо-западе Бразилии, сообщает российское издание lenta.ru со ссылкой на BBC.

По информации издания, инцидент произошел в среду, 9 сентября, когда 56-летний Риели Францискато (Rieli Franciscato) с группой приблизился к месту проживания коренных жителей около резервации Уру Эу Вау Вау, которых он собирался изучать.

Известно, что исследователь работал в Национальном фонде индейцев Бразилии, который занимается изучением и защитой изолированных племен Амазонки уже больше 50 лет. С группой аборигенов, которые застрелили Францискато, до сих пор никто не контактировал. Францискато был убит одним из представителей дикого племени.

По словам полицейского, который стал свидетелем происшествия, исследователь закричал, вытащил стрелу, которая попала в область сердца, пробежал 50 метров и упал замертво. Коллеги отнесли пострадавшего к полицейской машине и отвезли в больницу, но спасти его не удалось.

"К сожалению, мы потеряли нашего друга", - рассказал журналистам офицер полиции Пауло Рикардо Бресса (Paulo Ricardo Bressa).

Как известно, аборигены не могут отличить друга от врага, когда речь идет о людях из "внешнего мира", поэтому к белым людям они относятся с недоверием.

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Комментарии

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Орёл
2020-09-14 21:55:01
У нас в Москве таких аборигенов полно....
Ангелина
2020-09-14 21:52:10
С вооруженными аборигенами опасно связываться
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