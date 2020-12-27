Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Известный бизнесмен Карелии Николай Макаров потребовал наказать блогера Степанова за оскорбления в соцсети 4
Сегодня 07:15
Улицу в Петрозаводске затопило из-за аварии на водопроводе 10
Сегодня 11:09
Путин решил сделать прививку от коронавируса 12
27.12.2020 19:40
В Кинелахте и Савиново тоже живут люди
Сегодня 11:25
После визита зараженного Санта-Клауса в доме престарелых от коронавируса умерло 18 жильцов
27.12.2020 21:40
Судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море 1
Сегодня 09:40
Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус 3
Сегодня 10:18

Британский штамм коронавируса обнаружен в соседней с Карелией Финляндии

Новости. Общество
14:59, 28 Декабря 2020
фото: © Михаил Солунин/ТАСС
Загрузка...

Первый случай британского штамма коронавируса выявлен в Финляндии в приграничном с российским Выборгом районе Кюменлааксо.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на газету Kouvolan Sanomat.

"В Кюменлааксо первый носитель серьезной мутации коронавируса, обнаруженного в Великобритании, был подтвержден во время рождественских праздников (24-25 декабря). В Кюменлааксо носитель британского варианта прибыл из Великобритании", - говорится в сообщении.

Медицинский округ Кюменлааксо уже начал отслеживание цепочек заражения, чтобы остановить распространение нового типа вируса.

Ранее ведомство здравоохранения и социального благополучия Финляндии THL призвало всех, кто приехал в Финляндию 7 декабря и позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже сдавал тест после возвращения в страну.

По данным на 28 декабря, в Финляндии зарегистрировано 35137 случаев COVID-19, около 26 тысяч человек выздоровели, 546 человек умерли.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-12-28 16:19:40
Ты бедолага, поди и Финляндии не бывал. Да у тебя и паспорта нет. Ну когда вдруг выберешься,маякни, мы тебя без очереди пропустим!
театральный критик
2020-12-28 16:17:13
Мы хочем качественного сыра без пальмового масла ! визжала либерда в интернетах . На что вирус ответил : жрите что дают и не выделывайтесь. :)
Дима
2020-12-28 16:11:53
Теперь новая развлекуха: считать случаи с новым штаммом? Забейте, через несколько месяцев он будет везде, как и его батяня))
кир
2020-12-28 15:14:52
Самобытные, скорее туда за сыром и штаммом! Мой кот глухо заворчал.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Аналитика

25.12.2020 13:00
Обществоведение
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
В четверг, 24 декабря состоялось важное для развития физической культуры и спорта в Карелии событие - в формате видеоконференцсвязи в Москве провели заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо".
Почта России  – стратегический партнер для организаций Карелии 3
25.12.2020 13:00
Большой ремонт Ирины Мирошник: итоги 12
25.12.2020 12:50
Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор" 2
24.12.2020 15:05
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 8
24.12.2020 09:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
В Кинелахте и Савиново тоже живут люди
Сегодня 11:25
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»