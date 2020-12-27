Британский штамм коронавируса обнаружен в соседней с Карелией Финляндии

Первый случай британского штамма коронавируса выявлен в Финляндии в приграничном с российским Выборгом районе Кюменлааксо.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на газету Kouvolan Sanomat.

"В Кюменлааксо первый носитель серьезной мутации коронавируса, обнаруженного в Великобритании, был подтвержден во время рождественских праздников (24-25 декабря). В Кюменлааксо носитель британского варианта прибыл из Великобритании", - говорится в сообщении.

Медицинский округ Кюменлааксо уже начал отслеживание цепочек заражения, чтобы остановить распространение нового типа вируса.

Ранее ведомство здравоохранения и социального благополучия Финляндии THL призвало всех, кто приехал в Финляндию 7 декабря и позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже сдавал тест после возвращения в страну.

По данным на 28 декабря, в Финляндии зарегистрировано 35137 случаев COVID-19, около 26 тысяч человек выздоровели, 546 человек умерли.