Бритни Спирс обязали выплатить 110 тысяч долларов бывшему мужу

Как сообщают западные СМИ, поп-принцесса проиграла первый раунд судебных разбирательств бывшему мужу Кевину Федерлайну.

Теперь она должна оплатить все его счета за юридические услуги, а также гонорар адвокату и налоги по данному процессу — всего выходит 110 тысяч долларов.



Сыновья 36-летней Бритни Спирс — 12-летний Шон и 11-летний Джейден живут с бывшим мужем певицы, своим отцом, Кевином Федерлайном. 40-летний танцор подал на экс-супругу в суд, требуя увеличение алиментов на содержание детей. Сейчас Бритни платит ему 20 тысяч долларов в месяц. Однако Федерлайн хочет в три раза больше, потому что дети растут, а вместе с ними и расходы.

Как пишет "СтарХит", певица отказалась решать вопрос мирным путем, и бывший муж обратился к юридической системе Америки. Пока Бритни не посетила ни одного заседания, а Федерлайн потребовал через суд покрыть его судебные издержки. Как сообщают западные СМИ, суд удовлетворил просьбу экс-супруга Бритни Спирс, и теперь она обязана выплатить отцу своих детей 110 тысяч долларов.