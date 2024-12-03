«Брюс-снеговик» порадовал хозяев катышками из снега в Костомукше

Собаку, обвешанную снежными комочками, запечатлели хозяева.
Хозяева собаки по кличке Брюс опубликовали фото своего питомца в телеграм-канале «Костомукшский дворик & Карелия». Судя по кадрам, питомец где-то нашел сугробы и весь облепился снежными комочками, как это обычно происходит с собаками, у которых длинная и кудрявая шерсть.
«Сезон снеговиков открыл Брюс из Костомукши. Лайк с собачников, если жиза», — написали авторы поста.
Пользователи соцсети посоветовали в комментариях связать собаке свитер, чтобы она не обрастала снегом во время прогулок. Также горожане сообщили, что весной начнется другой сезон со своими проблемами после таяния снега.
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