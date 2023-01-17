Бродячие собаки держат в страхе поселок в Карелии (ФОТО)

Жители поселка в Медвежьегорском районе жалуются на стаю бродячих собак.

Большую стаю бродячих собак зафиксировали и выложили в паблике «Медвежьегорск Online» жительницы поселка Пиндуши.

На фото видна большая стая безнадзорных собак, расположившаяся среди жилых домов поселка.

«Вот что у нас происходит в Пиндушах. В магазин не сходить, на улицу не выйти», — пожаловалась автор одного фото.

«Хозяева собак, заберите их с улиц поселка! Скулёж душещипательный, лай, агрессия — наслаждайтесь у себя во дворе этим представлением», — обратилась другая женщина.

В комментариях местные жители жалуются, что им страшно ходить по улице, страшно отпускать детей в школу. Кто-то с ребенком не мог выйти из детского сада. При этом заметно, что у некоторых собак есть ошейник, то есть, должны быть хозяева, которые просто отпускают животных на самовыгул.