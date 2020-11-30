Бронетранспортер переехал бизнесмена на милитари-вечеринке в Санкт-Петербурге

За рулем БТР находился председатель правления патриотической организации "Красная звезда".

Трагедией обернулась милитари-вечеринка в Красносельском районе Санкт-Петербурга для 38-летнего бизнесмена Андрея Кожевина. Как пишет "Фонтанка", его переехал в поле бронетранспортер, за рулем которого находился председатель правления патриотической организации "Красная звезда" Александр Торопов.

Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК " Оказание небезопасных услуг". По версии следствия, руководитель патриотической организации, управляя бронетранспортером в поле у Гатчинского шоссе в Красносельском районе, насмерть переехал лежавшего на земле Кожевина. Там с участием бронетехники проходило частное военно-спортивное мероприятие: свой день рождения в милитари-стиле отмечал предприниматель Михаил Скоров, которому погибший приходился сводным братом.