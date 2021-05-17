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Бизнесмены из Петрозаводска пострадали при крушении вертолета в Архангельской области

Новости. Происшествия
09:57, 18 Мая 2021
фото: © кадр из видео
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Пассажирами разбившегося частного вертолета Robinson в Архангельской области были бизнесмены из Карелии.

Инцидент произошел вечером 17 мая. Частный вертолет Robinson вылетел из аэропорта Васьково и упал в Белое море недалеко от острова Мудьюг. При крушении вертолета пострадали бизнесмены из Карелии, которые прилетели в Архангельскую область на охоту, пишет ФАН. В больницу были госпитализированы собственник компании BSG Electronics Engineering Company Сергей Бильков и предприниматель Николай Суринов из Петрозаводска. Об этом сообщил РЕН ТВ.

В результате происшествия погиб опытный пилот Вадим Сазонов. По некоторым данным, он был чемпионом мира по вертолетному спорту.

Помимо этих трех человек на борту находился еще один, но его пока не нашли. К ликвидации последствий падения вертолета были привлечены 24 человека и шесть единиц техники. На место крушения выезжал начальник Главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов и следственно-оперативная группа.

В результате крушения воздушного судна следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть человека, сообщает 360tv.

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