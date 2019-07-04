Бросившие гнить памятник архитектуры Карелии реставраторы избежали наказания

Подрядные организации, сорвавшие исполнения контрактов по реставрации памятника культуры 17 века - Варваринской церкви – ушли от наказания, конструкции разобранного храма уже несколько лет гниют под дождем.

Эта проблема обсуждалась на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

По словам депутата Евгения Беседного, к нему обратились жители деревни Типиницы, на территории которой складированы бревна сруба церкви, и пожаловались на то, в каких условиях содержится памятник культуры федерального значения.

"Скидывают мне вот такие фотографии, в каком виде находится эта церковь. Люди не могут понять, это вроде бы, казалось бы, памятник архитектуры, ничем не накрыт, дождь. Многие думают, может быть это просто на дрова выброшено… Наверняка, они могут прогнить, с ними что-то может произойти, или кто-то их утащит…", -рассказал депутат.

Начальник Управление по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова объяснила причины сложившейся ситуации. По ее словам, подрядные организации, с которыми были заключены контракты на реставрацию, дважды срывали исполнение своих обязательства и уходили с объекта, пишут "Вести Карелии".

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