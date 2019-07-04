Подписаться
Новости. Общество
11:48, 04 Июля 2019
фото: @ Максим Смирнов / "Республика"

Бросившие гнить памятник архитектуры Карелии реставраторы избежали наказания

Загрузка...

Подрядные организации, сорвавшие исполнения контрактов по реставрации памятника культуры 17 века - Варваринской церкви – ушли от наказания, конструкции разобранного храма уже несколько лет гниют под дождем.

Эта проблема обсуждалась на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

По словам депутата Евгения Беседного, к нему обратились жители деревни Типиницы, на территории которой складированы бревна сруба церкви, и пожаловались на то, в каких условиях содержится памятник культуры федерального значения.

"Скидывают мне вот такие фотографии, в каком виде находится эта церковь. Люди не могут понять, это вроде бы, казалось бы, памятник архитектуры, ничем не накрыт, дождь. Многие думают, может быть это просто на дрова выброшено… Наверняка, они могут прогнить, с ними что-то может произойти, или кто-то их утащит…", -рассказал депутат.

Начальник Управление по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова объяснила причины сложившейся ситуации. По ее словам, подрядные организации, с которыми были заключены контракты на реставрацию, дважды срывали исполнение своих обязательства и уходили с объекта, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-07-04 12:12:21
При таком несоответствии в законодательстве реставрация памятников культуры вообще должна быть приостановлена! Какой смысл направлять бюджетные деньги на эту реставрацию которая не будет проведена из-за лазейки в законодательстве?!
Неравнодушный
2019-07-04 12:10:45
Новоделы штампуете, а настоящую красоту сгноили.
Мизантроп
2019-07-04 11:56:42
Воооооот!! Я всегда говорил, то что сгорело, то не сгниет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2019, 15:12
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
30.06.2019, 09:21
Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"
27.06.2019, 14:25
В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"
01.07.2019, 13:12
Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"
28.06.2019, 19:30
Куда пойти в Петрозаводске 29 июня: День города

Аналитика

03.07.2019 16:00
Расследование
Облако в дырявых штанах 6
Компания, которую правительство Карелии называет новым крупным инвестором, имеет в штате одного сотрудника и числится в реестре налоговых должников.
Суд Петрозаводска озадачился "национальным вопросом" 1
03.07.2019 14:56
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь" 3
01.07.2019 15:12
Ухудшать положение ветеранов труда не позволяет федеральный закон 9
01.07.2019 13:43
Сергей Пирожников: "Это самый важный проект в моей жизни" 3
01.07.2019 11:38
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2019 12:35
Личное мнение
Про свободу и "колбасу" 2
Политические свободы благополучия не гарантируют, но когда их нет, государство с неизбежностью превращается в репрессивную машину, считает политолог Олег Реут.
"Это - моё"
30.06.2019 08:53
"Предприниматель будет сидеть" 9
26.06.2019 15:40
Пока первое лицо в офисе… 6
21.06.2019 13:23
архив чтиво

Медиа

Кондопожский ЦБК отметил 90-летний юбилей
01.07.2019 09:39
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»