Федеральные эксперты назвали главу Карелии Артура Парфенчикова одним из самых открытых региональных лидеров за работу в соцсетях.

Интернет-портал "Росбалт" провел опрос экспертов на тему работы руководителей регионов в соцсетях, и выяснилось, что главу Карелии Артура Парфенчикова известные политологи считают примером грамотного общения с людьми в Интернете.

Как утверждают политологи, глава Карелии Артур Парфенчиков не только не боится напрямую коммуницировать с людьми через соцсети, но и уже стал примером, как это делать эффективно. Поэтому некоторые telegram-каналы даже именуют его "губернатором-блогером". Сегодня Парфенчикову пишут и в "личку", и в "комментах" под его записями. А глава региона славится тем, что может эмоционально ответить своему визави.

"Будь аккаунт Парфенчикова мертвым или формальным, он был бы никому не интересен, - считает политолог Алексей Васильев. - К сожалению, таких - обезличенных - большинство. Желание общаться, спорить, негодовать, не соглашаться, критиковать вызывают как раз аккаунты неординарных руководителей. Обратите внимание, сколько живых, не накрученных подписчиков у Собянина и Кадырова. Парфенчиков уступает им ненамного, а ведь он глава не самого „громкого“ региона России".

По словам политолога Аббаса Галлямова, Парфенчиков - один из самых эффективных коммуникаторов в социальных сетях. "Он не просто дежурно их ведет. Там есть и спонтанная эмоциональная реакция, и искренность. Избиратель очень ценит такие вещи, особенно сейчас - в момент, когда интерес к внешней политике в обществе падает, а на передний план выходят социально-экономические проблемы. Пока до этого стандарта дотягивают далеко не все губернаторы", - констатирует политический эксперт.

"Если раньше присутствие политика в соцсети воспринимали как сенсацию, то сегодня это уже не исключение, а правило, - констатирует политолог Александр Фомин. - Но сегодня задача коммуникации между политиками и гражданами вышла на новый уровень. Надо не просто зарегистрировать аккаунт, а активно его продвигать. И пример Парфенчикова здесь интересен тем, что он предложил свой авторский метод коммуникации. Если оценивать одной фразой, то глава Карелии „закольцевал“ алгоритм взаимодействия с гражданами - когда человек обращается к Парфенчикову через социальную сеть, он знает, что есть как минимум три опции - глава республики либо лично ответит ему, либо прикажет разобраться и помочь, либо и первое, и второе".

А заместитель гендиректора Института развития интернета Владимир Табак сообщает, что власти Карелии активно внедряют технологии цифровых решений в сфере государственного и местного самоуправления, что способствует решению задачи по налаживанию оперативной связи между руководством и гражданами.

По словам Табака, на практике доказал свою эффективность такой механизм как активное внедрение системы инцидент-менеджмент, когда власть оперативно отслеживает обращения жителей, чтобы быстро реагировать на них.

Эксперты сходятся в том, что важный фактор - это личное присутствие Артура Парфенчикова в своих аккаунтах в социальных сетях. Вот почему его недавняя прямая линия VKLife собрала более 100 тысяч просмотров всего за сутки. Еще один важный момент — это доверительная атмосфера. Потому что когда человек видит, что глава республики открыт для общения и отвечает на вопросы людей, то нормальная человеческая реакция - это доверие.

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