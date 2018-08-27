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Новости. Общество
15:32, 27 Августа 2018

"Будем обращаться в Москву, жаловаться на коррупцию и волокиту"

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В Карелии потерпевшие по делу о мошенничестве в сфере туристических услуг собираются пожаловаться на олонецкую полицию президенту России.

Напомним, в прошлом году десятки жителей Карелии (преимущественно – из Олонца), обратившись в турагентство "Навигатор", к индивидуальному предпринимателю Ольге Яковенко, в результате остались без отдыха и денег.

Потерпевшие написали заявления в полицию и добились возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.

Но с тех пор прошел без малого год, а обвинение Ольге Яковенко до сих пор не предъявлено. Потерпевшие опасаются, что дело в итоге закроют и своих денег они так и не увидят.

"Нам ежемесячно приходит уведомление о том, что срок расследования продлен", - рассказала "Столице на Онего" одна из потерпевших Светлана З., которой несуществующий отдых обошелся в 130 тысяч рублей.

"Нас, пострадавших, 20 человек, и мы будем обращаться в Москву, жаловаться на коррупцию и волокиту в Генпрокуратуру и в аппарат президента! Потому что тут либо волокита, либо кому-то сколько-то проплачено. Полиция ничего не делает, они даже туроператорам запрос до сих пор не отправили, а то бы узнали, что Яковенко ничего им не перечисляла, она даже не пыталась людей на отдых отправить", - сказала она.

Светлана добавила, что в угловном деле фигурирует "неизвестное лицо, которое в непонятном месте забрало деньги у Яковенко". "А лично ей (Яковенко) обвинение не предъявили до сих пор, хотя по фактам должны были ей предъявить!" – возмутилась потерпевшая.

Женщина также рассказала, что суды по гражданским искам потерпевших уже состоялись, вынесены решения в пользу клиентов турфирмы. Но своих денег люди так и не увидели.  

"Гражданские суды прошли, исполнительные листы копятся, - сказала Светлана. – Но что приставы сделают, если у Яковенко нет имущества и сама она не находится на территории Карелии".

По мнению потерпевших, Ольга Яковенко скрывается, хотя полиция, по их словам, утверждает, что предпринимательница приезжает на допросы.

"Но мы в это не верим", - отметила она.

"Если мы сейчас не начнем жаловаться в Москву, уголовное дело будет приостановлено. Скажут, что нет фактов, что ничего невозможно доказать", - опасаются потерпевшие.

Обращение в местную прокуратуру результата не дало, отметила Светлана.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-08-27 16:01:29
Продолжается цикл традиционных карельских караоке. Веселые песни бесплатно, заунывные за счет исполнителя. Песня про самобытность. Поем не стесняемся.

Письма, письма лично на почту ношу,
Снова в Спортлото я с надеждой пишу.
Знаю, знаю, что наплюёт адресат.
Но сам обмануться я рад.
Беня
2018-08-27 16:57:47
User, мои аплодисменты :)
Припев надо!
кир
2018-08-27 16:27:54
User, "ах, обмануть меня не сложно. Я сам обманываться рад". Наш классик сказал ещё в 19 веке. :)
Кирюха непутёвый
2018-08-27 15:34:39
А прокуратура что ? Или как обычно ничего ? :)
Гость
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