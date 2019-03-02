Будет ли глава Карелии выступать "паровозом" для списка "Единой России" на выборах в Заксобрание?

В партийных организациях республики начались первые, самые предварительные рассмотрения кандидатов на участие в выборах 2021 года.

В Единый день голосования пройдут выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания республики и Петрозаводского городского совета. Конечно, на данном этапе политического процесса нет резона называть конкретные фамилии. Сейчас куда важнее сформулировать точные и актуальные вопросы.

Будет ли глава Карелии выступать партийным "паровозом" для списка "Единой России" на выборах в Законодательного собрание региона? Планирует ли Геннадий Боднарчук повторить "взятие" горсовета, или его амбиции теперь будут выстроены в направлении республиканского парламента? Можно ли представить нынешнего лидера справедливороссов Ройне Изюмова во главе двойки или тройки самых узнаваемых партийных фигур? Будет ли в выборах участвовать "Яблоко", которое в 2017-2019 гг. полностью отказалось даже от выдвижения кандидатов в муниципальных кампаниях? Какова судьба "Родины", ЛДПР и Партии роста, которые в межвыборный период не реализуют в республике ни одного минимально значимого партийно-политического проекта? Произойдёт ли смена первых лиц в региональных отделениях этих партий?

Подробности - в материале "Столицы на Онего".