Будут ли в Госдуму от Карелии избираться два депутата-одномандатника?

Политолог Олег Реут рассказал о возможных изменениях пропорции, применяемой в избирательной системе.

Очевидно, что вариант реформирования модели выборов в Государственную думу – по аналогии с региональными кампаниями – ориентируется на увеличение доли одномандатников до 75% и сокращение доли списочников до 25%.

Как пишет политолог Олег Реут. на практике это означает пересмотр границ избирательных округов, они становятся меньше. Сокращается количество избирателей, чьей поддержкой необходимо заручиться для победы. При переходе на схему 25:75 число одномандатных округов увеличивается до 337, а средний размер округа (кроме малых субъектов РФ) сократится с примерно 500 тыс. до 300-330 тыс. избирателей, не считая приписанных к округам избирателей за рубежом.

Фонд ИСЭПИ исходит из того, что Карелия получит +1 дополнительный округ (сегодня количество избирателей в республике находится на уровне 525 тыс.). Но не менее важно и то, что по своим критериям Карелия отнесена к регионам, которые характеризуются как "конкурентная зона для "ЕР".

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