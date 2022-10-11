Бумага EKKO «Карелии Палп» теперь представлена на популярном маркетплейсе

Бумагу EKKO формата А4 Кондопожского ЦБК теперь можно купить на OZON.

Карельский производитель бумаги — Кондопожский ЦБК (входит в состав группы компаний «Карелия Палп») — в октябре начал продажи своей потребительской бумаги EKKO формата А4 на электронной торговой площадке OZON.

ЕККО производят из балансовой древесины, а именно — из отходов пиления еловой древесины, без использования отбеливающих веществ (без хлора). Бумага полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Основой продукта является натуральное древесное волокно, что делает его состав экологичным и обеспечивает возможность полной вторичной переработки.

В отличие от привычной офисной бумаги, лист бумаги ЕККО обладает плотностью 60 гр/м2, что не только делает её пачку более легкой в сравнении с пачкой привычной белой офисной бумаги, но и соответствует трендам бережливого лесопользования и таковым по снижению выбросов углекислого газа при транспортировке.

— Продукт нашей компании не бликует при ярком освещении, имеет приятный, комфортный оттенок, подходит для офисного использования, так как её печатные свойства унаследованы от газетной бумаги Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината, с которой работают высокоскоростные типографии по всему миру, — говорит Андрей Таранюк, заместитель генерального директора по продажам «Карелии Палп». — Выходя на маркетплейсы, мы рассчитываем сделать наш продукт более доступным для широкого круга потребителей, прежде всего, для розничных покупателей, уточнил Таранюк.

Впервые потребительскую бумагу ЕККО компания представила в конце 2021 года, а в апреле текущего года на Кондопожском ЦБК, основными продуктами которого являются газетная и упаковочная бумага, начала работать новая производственная линия, предназначенная для выпуска пачек ЕККО формата А4.

— Необходимость разработки и воплощения стратегии диверсификации продуктового портфеля компании стала очевидной еще несколько лет назад, сейчас она может и должна быть продолжена, особенно в рамках политики импортозамещения, говорит генеральный директор «Карелии Палп» Юрий Айвазов. — Мы продолжаем поиск новых для комбината продуктов, изучаем потребности, возможности и уверенно идем к своей цели. Да, время и обстоятельства вносят свои коррективы, но двигаться вперед можно и нужно, что команда компании продолжает делать.

Бумага под брендом ЕККО расширила продуктовую линейку «Карелии Палп» в сегменте потребительских бумаг. Наряду с ЕККО Кондопожский ЦБК продолжает выпускать бумагу, которая известна под маркой «Лебедь».