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Бунт в поселке Пиндуши: "Вы едете ... травить людей!"

Новости. Общество
15:19, 16 Февраля 2020
фото: © pixabay.com / PDPics
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Как жители поселка в Карелии взбунтовались против открытия мусоросортировки.

"Почему вы у себя это не открываете? В Петрозаводске, под Петрозаводском! Вы едете в Пиндуши, в Медвежьегорский район. Извиняюсь, травить людей! А у людей там дома, у людей дети. Рядом – школа, хлебозавод! Самое главное – у нас питается этим хлебом весь Медвежьегорский район! Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?", – так встретили в карельском поселке Пиндуши двух молодых бизнесменов из Петрозаводска Марка Ларионова и Анатолия Анисимова, которые собрались открыть в бывшем здании предприятия "Сельхозтехника" на поселковой территории линию по сортировке мусора.

Поддержать коммерсантов из маленькой фирмы с громким названием "Эко парк" в Пиндуши приехал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов, однако с самого начала встречи чиновников и бизнесменов с населением поселка стало очевидно, что убедить людей в необходимости запуска мусоросортировочного производства не удастся. 

Подробности читайте далее.

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