Буренков: Минэк Карелии улучшил прогноз по экономике

Министерство экономического развития Карелии улучшило прогноз социально-экономического развития республики на 2019-2020 годы с учетом перевыполнения планов в 2018 году.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства Карелии глава министерства Павел Буренков.

Например, он отметил увеличение налогооблагаемой прибыли в 2018 году выше прогнозных показателей.

По его словам, ожидалось, что в 2018 году налогооблагаемая прибыль составит 40 млрд рублей. Фактический показатель составил 50 млрд рублей.

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