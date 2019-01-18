Буренков: Минэк Карелии улучшил прогноз по экономике

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Министерство экономического развития Карелии улучшило прогноз социально-экономического развития республики на 2019-2020 годы с учетом перевыполнения планов в 2018 году.
Об этом сообщил сегодня на заседании правительства Карелии глава министерства Павел Буренков.
Например, он отметил увеличение налогооблагаемой прибыли в 2018 году выше прогнозных показателей.
По его словам, ожидалось, что в 2018 году налогооблагаемая прибыль составит 40 млрд рублей. Фактический показатель составил 50 млрд рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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