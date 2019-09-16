"Бурятскую" Джоконду покажут в Петрозаводске

В Музее изобразительных искусств Карелии в Петрозаводске будут показаны более 40 живописных работ художника из Бурятии Доржиева, сообщили в Минкультуры Карелии.

Выставка Зорикто Доржиева "Степная история" начнет работу с 20 сентября.

Уникальный выставочный проект "Степная история" знаменитого бурятского художника состоится осенью этого года в залах Музея изобразительных искусств Карелии.

Этого молодого художника, Зорикто Доржиева, которому исполнилось чуть больше сорока лет, без преувеличения знает весь мир. Многочисленные показы его работ на международных биеннале, арт-ярмарках, на ведущих музейных площадках России и мира привлекают всё новые ряды поклонников его таланта.

Вот и сейчас в Венеции проходит 58-я биеннале – одна из самых статусных выставок современного искусства, где представлены произведения Зорикто Доржиева с персональной экспозицией "Новая степь".

В Музее изобразительных искусств Карелии в Петрозаводске будут показаны более 40 живописных работ художника разных лет. Это будут как новые полотна, такие как "Лабиринт", и работы, которые стали визитной карточкой художника, - "Джоконда-Хатун", где используются традиционные бурятские мотивы и мифы, увиденные глазами человека ХХI столетия.

Экспозиция продолжит работу до 3 ноября.