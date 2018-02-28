Бусы для мамы: в музее "Кижи" научат делать оригинальный подарок

Четвертое марта – день бесплатного посещения всех выставок музея "Кижи" в Петрозаводске.

В выставочном зале на ул. Федосовой, 19, кроме экскурсии по детской выставке "Кижская азбука, или Остров Кижи от А до Я", детей и взрослых ждут увлекательные мастер-классы.

В преддверии первого весеннего праздника – 8 марта – вы сможете изготовить сувенир своими руками! Бусы из керамики, украшенные росписью, станут замечательным подарком для любимых мам, бабушек, сестер.

Стоимость мастер-класса "Бусы для мамы" - 150 руб. с человека.

Время проведения – 11.00 и 14.00 по предварительной заявке.

Запись по телефонам: (814-2) 79-98-40, 79-98-76.

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