Бутылка от рижского бальзама XIX века обнаружена в воде рядом с Валаамом в Карелии (ФОТО)

Работающие в Карелии дайверы клуба подводного плавания «Диво» подняли со дна Ладожского озера старинную бутылку.

Дайверы клуба «Диво» нашли на дне Ладожского озера бутылку XIX века. Керамическая бутылка от рижского бальзама с надписями «Керковиусъ» и «Бекъ Рига» запечатана. Об этом информирует паблик Валаамского монастыря. Сообщается, что в такие емкости разливали преимущественно рижский бальзам, померанцевые настойки и другой крепкий и ароматный алкоголь.

«Как известно, вблизи Никольского скита имелась таможня, где досматривали корабли и лодки, заходящие в Монастырскую бухту. Если у паломников и гостей монастыря обнаруживали алкоголь, то его изымали и выкидывали в озеро», — заявили в монастыре, пояснив, что дайверы работали вблизи этого места.

Ранее сообщалось, что дайверы клуба подводного плавания «Диво» из Орловской области в ходе экспедиции в Монастырскую бухту острова Валаам нашли затонувший корабль.