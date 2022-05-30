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Бутылка от рижского бальзама XIX века обнаружена в воде рядом с Валаамом в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
08:20, 31 Мая 2022
фото: Валаамский монастырь / ВК

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Работающие в Карелии дайверы клуба подводного плавания «Диво» подняли со дна Ладожского озера старинную бутылку.

Дайверы клуба «Диво» нашли на дне Ладожского озера бутылку XIX века. Керамическая бутылка от рижского бальзама с надписями «Керковиусъ» и «Бекъ Рига» запечатана. Об этом информирует паблик Валаамского монастыря. Сообщается, что в такие емкости разливали преимущественно рижский бальзам, померанцевые настойки и другой крепкий и ароматный алкоголь.

«Как известно, вблизи Никольского скита имелась таможня, где досматривали корабли и лодки, заходящие в Монастырскую бухту. Если у паломников и гостей монастыря обнаруживали алкоголь, то его изымали и выкидывали в озеро», — заявили в монастыре, пояснив, что дайверы работали вблизи этого места.

Ранее сообщалось, что дайверы клуба подводного плавания «Диво» из Орловской области в ходе экспедиции в Монастырскую бухту острова Валаам нашли затонувший корабль.

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