Бузова кардинально изменила имидж

Телезвезда опубликовала в своем инстаграме новый снимок, на котором позирует со светлым цветом волос.

"Захотела немного похулиганить! Новый год, немного новая я. Так вдруг захотелось перемен... Во всем! Впереди много важных и интересных событий ... Решила начать с прически", - цитирует Ольгу Бузову интернет-издание lady.



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Поклонники положительно оценили перемены во внешности Ольги: "Свежа, как роза", "Так лучше и свежее", "Очень крутая прическа. Лучшая из всех что были".