Бузова переплюнула Волочкову

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Певица решила ответить на снимки российской балерины в ледяной купели. Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой она сидит в купальнике на морозе.
Телеведущая отметила январские каникулы в Куршевеле во Франции. В курортный город она поехала вместе со своими близкими подругами.
Ольга Бузова регулярно делилась со своими поклонниками снимками и видеозаписями с отдыха. На одной из фотографий она запечатлена в горячей ванне на фоне зимнего пейзажа, пишет "Дни.ру".
"Мое доброе утро. Сейчас перекусим и на склон", – рассказала о своих планах певица.
Если же ее предшественница Анастасия Волочкова столкнулась с критикой подписчиков после публикации снимка в ледяной купели, то Ольга Бузова, наоборот, получила множество комплиментов.
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