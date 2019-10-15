Бузовой поставили памятник при жизни

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Молодой скульптор Всеволод Воробьев создал образ известной телеведущей из обычного пластилина.
Житель Сергиева Посада Московской области дал публичное обещание сделать фигуру Бузовой еще год назад. Всеволод тщательно занимался разработкой макета, а также выбирал подходящие материалы, пишет Cosmopolitan.
Скульптор решил проявить оригинальность – он сделал памятник из обычного пластилина, которым пришлось основательно закупиться.
Фигура Бузовой выполнена в реальную величину. Свою работу Всеволод опубликовал в Сети. Ольга выразила восхищение креативным памятником и запостила его в Instagram stories со словами: "Это потрясающе! Мои люди самые талантливые".
Мужчина признался, что не является поклонником творчества певицы, но посвятить свою работу решил именно ей.
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