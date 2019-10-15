Бузовой поставили памятник при жизни

Молодой скульптор Всеволод Воробьев создал образ известной телеведущей из обычного пластилина.

Житель Сергиева Посада Московской области дал публичное обещание сделать фигуру Бузовой еще год назад. Всеволод тщательно занимался разработкой макета, а также выбирал подходящие материалы, пишет Cosmopolitan.

Скульптор решил проявить оригинальность – он сделал памятник из обычного пластилина, которым пришлось основательно закупиться.

Фигура Бузовой выполнена в реальную величину. Свою работу Всеволод опубликовал в Сети. Ольга выразила восхищение креативным памятником и запостила его в Instagram stories со словами: "Это потрясающе! Мои люди самые талантливые".

Мужчина признался, что не является поклонником творчества певицы, но посвятить свою работу решил именно ей.