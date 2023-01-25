Бык устроил гонки с горнолыжниками на курорте в Сочи - боднул трех человек (ВИДЕО)

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» бык устроил «Большие гонки».

Как сообщает канал Mash, неожиданный гость появился на горнолыжном курорте «Роза Хутор» — бык. Парнокопытное каким-то образом оказалось прямо на склоне, полном людей, и устроило с ними «Большие гонки».

По информации Mash, бык боднул трёх человек, но пострадало только несколько сноубордов. Спасатели прибыли на склон, отдыхающих увели в места побезопаснее, а на рогатого устроили облаву.

Видео Mash прислал подписчик.