Бык устроил гонки с горнолыжниками на курорте в Сочи - боднул трех человек (ВИДЕО)

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» бык устроил «Большие гонки».
Как сообщает канал Mash, неожиданный гость появился на горнолыжном курорте «Роза Хутор» — бык. Парнокопытное каким-то образом оказалось прямо на склоне, полном людей, и устроило с ними «Большие гонки».
По информации Mash, бык боднул трёх человек, но пострадало только несколько сноубордов. Спасатели прибыли на склон, отдыхающих увели в места побезопаснее, а на рогатого устроили облаву.
Видео Mash прислал подписчик.
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