"Было ощущение, что администрация Петрозаводска с местом установки стелы уже определилась"

В Петрозаводске прошли публичные слушания по выбору места для установки стелы воинской славы.

Слово было предоставлено основному докладчику Евгению Перову. Довольно сильно волнуясь, он практически зачитал основные положения, зафиксированные в его бумагах. В самом начале он оговорился и произнёс: "Одним из необходимых условий присвоения городу почётного звания "Город воинской славы" выступает установка стелы". Получилась, что если стела не была бы уже установлена, то Петрозаводск почётное звание и не получил бы. На допущенное логическое противоречие никто не обратил внимания, что позволило докладчику сообщить присутствующим о предварительно проведённой работе по определению перечня мест для установки памятной стелы. В марте-апреле прошли обсуждения с представителями трёх сословий: с ветеранами, молодёжью и городскими педагогами. Всем им предлагалось высказать свои мнения о том, где должна быть установлена стела. Озвученные восемь мест были проанализированы и предложены для онлайн-голосования, основные итоги которого были также доложены.

Лидером по числу полученных Интернет-голосов стал вариант "Онежская набережная (в районе пересечения с пр. Ленина)", за который было отдано 485 голосов. Вариант "Парк Победы (в районе пересечения ул. Пушкинской и пр. Карла Маркса)" набрал всего на один голос меньше. За него было отдано 484 голоса.

Своё выступление Перов закончил словами: "Техническое задание будет согласовано с Градостроительным советом. Срок проектирования – 3-5 месяцев, включая согласования и экспертизы".

О том, что говорили петрозаводчане о местах установки стелы, читайте здесь.