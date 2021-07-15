«Быстрее, смелее»: Парфенчиков объяснил, чего он ждет от нового главы Минприроды во время пожаров

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассчитывает на опыт нового министра природных ресурсов Андрея Карпиловича в борьбе с лесными пожарами.

Об этом губернатор сообщил сегодня на заседании правительства, обращаясь к вице-премьеру Александу Чепику, который курирует организацию работы по ликвидации пожаров.

«Сегодня выходит новый министр, он человек опытный в этом вопросе, занимался и в Поволжье и на Северо-Западе этими темами. Включайте его сразу, пусть выезжает в районы и на месте там присутствует… Мы видим, что надо тактику где-то менять тушения пожаров. Быстрее, активнее, смелее действовать в рамках тех технологических возможностей, которые существуют в системе тушения пожаров. Я надеюсь, что новый министр, человек опытный в этом вопросе, свою компетенцию тоже добавит», — сказал глава республики.

Ранее Карпилович возглавлял Департамент лесного хозяйства Приволжского федерального округа и аналогичный департамент по Северо-Западному федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства.

Глава Карелии так же так же дал поручение представить к наградам тем, кто борется со стихией — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».