Реклама
Прислать новость
Сотрудница полиции едва не застрелилась, разряжая пистолет (ВИДЕО) 2
15.07.2021 21:30
Письменный отказ: появились официальные разъяснения правил отстранения не привитых работников 2
15.07.2021 15:59
Кишечная палочка выявлена в кефире нескольких брендов
15.07.2021 19:30
Под Петрозаводском новая дорога покрылась трещинами (ФОТО) 5
Сегодня 08:05

«Быстрее, смелее»: Парфенчиков объяснил, чего он ждет от нового главы Минприроды во время пожаров

Новости. Общество
14:12, 16 Июля 2021
фото: паблик Вконтакте «Суоярвское лесничество»

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассчитывает на опыт нового министра природных ресурсов Андрея Карпиловича в борьбе с лесными пожарами.

Об этом губернатор сообщил сегодня на заседании правительства, обращаясь к вице-премьеру Александу Чепику, который курирует организацию работы по ликвидации пожаров.

«Сегодня выходит новый министр, он человек опытный в этом вопросе, занимался и в Поволжье и на Северо-Западе этими темами. Включайте его сразу, пусть выезжает в районы и на месте там присутствует… Мы видим, что надо тактику где-то менять тушения пожаров. Быстрее, активнее, смелее действовать в рамках тех технологических возможностей, которые существуют в системе тушения пожаров. Я надеюсь, что новый министр, человек опытный в этом вопросе, свою компетенцию тоже добавит», — сказал глава республики.

Ранее Карпилович возглавлял Департамент лесного хозяйства Приволжского федерального округа и аналогичный департамент по Северо-Западному федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства.

Глава Карелии так же так же дал поручение представить к наградам тем, кто борется со стихией — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
юнипер95
2021-07-16 14:33:11
это он с мин спорта перепутал.
Что он вообще несет? И это руководитель региона..
театральный критик
2021-07-16 14:25:28
Наши, карельские, горячие. Похоже, что у сокурсника истерика началась. Не справляется.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации
14.07.2021, 16:14
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 09:05
Политкухня
Ковид сыграет в политику 2
Результаты выборов в Карелии непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.
«Как содрать, а не заработать» 2
15.07.2021 13:27
Жить и работать на малой родине 6
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 25
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»