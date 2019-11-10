Бытовка сгорела у новостроек на Древлянке

Хозпостройка загорелась на бульваре Интернационалистов, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 9 ноября, в 21.52 восемь человек из пожарно-спасательного подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в хозпостройке по адресу: б. Интернационалистов, у дома №8.

В 22.14 пожар был ликвидирован.