Бывшая заключенная в Карелии устроила поножовщину на улице – пострадавшая госпитализирована

В Беломорске молодая женщина, недавно освободившаяся из мест лишения свободы, напала на землячку с ножом, сообщили в МВД Карелии.

В Беломорске 28-летняя ранее судимая местная жительница, которая совсем недавно покинула места лишения свободы, поругалась со своей знакомой. По версии правоохранителей, во время выяснения отношений женщина взяла из дома нож, вышла на улицу и два раза ударила им свою обидчицу. Свидетели произошедшего вызвали полицию и бригаду скорой помощи.

Медики госпитализировали пострадавшую – 37-летнюю горожанку. Впоследствии полученные ею травмы были квалифицированы как лёгкий вред здоровью.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурантка дала признательные показания. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Дознание продолжается.