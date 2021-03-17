Бывшая жительница Петрозаводска рассказала, как уехала в США и работает в NASA

Уехавшая с США бывшая жительница Петрозаводска Ольга Филимонова работает инженером в NASA и готовила к запуску марсоход "Персеверанс".

О своем участии в этом проекте она рассказала журналу "Медуза".

По ее словам, она с детства мечтала о космосе и увлекалась математикой, но не смогла поступить на профильный факультет Санкт-Петербургского университета. Переключилась на филологию, уехала по образовательной программе в США и там все же решила получить профессию инженера.

В NASA она работает уже больше шести лет. Участвовала в отправке на Марс ровера "Персеверанс", который сел на планету в феврале 2021 года.

"Первая часть работы была за компьютером: я делала статистический анализ данных по методу Монте-Карло. Над проектом работало очень много команд — и многим из них требовались эти данные. Например, чтобы рассчитать "стресс" [нагрузку на марсоход], надо знать, где расположен центр тяжести. Эти данные также нужны, чтобы космический корабль мог [безопасно] маневрировать. Еще я проектировала балансировщики (balance masses). Они нужны, чтобы корректировать центр тяжести корабля. Были даже балансировщики, которые выбрасывались с него — чтобы регулировать центр тяжести во время входа в атмосферу Марса и перед раскрытием парашюта", - рассказал Ольга.

Параллельно она начала заниматься новым космическим проектом - Europa Clipper.

"Мы будем отправлять космический корабль на Европу — луну Юпитера. Там мы будем изучать магнитное поле и ледяной покров Европы. Роль у меня та же, что и в проекте Mars 2020; помимо этого я занимаюсь проектировкой некоторых деталей. Дата отправки запланирована на 2024 год", - пояснила Филимонова.

По ее словам, она мечтает увидеть космические базы на Луне.

"В будущем мне бы хотелось видеть людей, свободно путешествующих в космосе, как в научно-фантастических фильмах, - рассказала Ольга. - К сожалению, при нашей жизни такое мы вряд ли застанем. Но, вполне вероятно, мы сможем увидеть космические базы на Луне и, может быть, на Марсе. Уже сейчас на марсоходе "Персеверанс" установлен прибор, который вырабатывает кислород из атмосферы Марса. Вполне возможно, эти эксперименты в будущем позволят нам вырабатывать кислород в необходимых для человека количествах".