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Бывшего товароведа супермаркета в Карелии будут судить за кражу денег из кассы

Новости. Криминал
18:00, 14 Апреля 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Прионежский районный суд рассмотрит дело в отношении бывшей сотрудницы магазина, похитившей из кассы около 5 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в декабре 2019 года товаровед супермаркета похитила из кассы 4718 рублей. Деньги она присваивала путем отмены покупок, совершенных посетителями магазина. При этом товар оставался у ничего не подозревавших покупателей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Прионежский районный суд, сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Карелии будут судить горничную, укравшую у семьи деньги, отложенные на лечение.

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