Бывшего зама главы поселения Карелии будут судить за превышение должностных полномочий

Бывший заместитель главы Шокшинского вепсского поселения обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, уголовное дело направлено в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Шокшинского вепсского сельского поселения.

Она обвиняется в совершении 7 эпизодов преступлений.

По версии следствия, обвиняемая, временно исполняя обязанности главы поселения, в период с 2010 г. по 2014 г. незаконно изготовляла выписки из похозяйственных книг, включив в них заведомо ложные сведения о выделении гражданам в постоянное бессрочное пользование земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.

На основании выданных незаконных документов, содержащих не соответствующие действительности сведения, жители поселения получали в собственность земельные участки.

Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд.