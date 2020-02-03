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Бывшего зама главы поселения Карелии будут судить за превышение должностных полномочий

Новости. Общество
16:53, 03 Февраля 2020
фото: © infpol.ru
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Бывший заместитель главы Шокшинского вепсского поселения обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, уголовное дело направлено в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Шокшинского вепсского сельского поселения.
Она обвиняется в совершении 7 эпизодов преступлений.

По версии следствия, обвиняемая, временно исполняя обязанности главы поселения, в период с 2010 г. по 2014 г. незаконно изготовляла выписки из похозяйственных книг, включив в них заведомо ложные сведения о выделении гражданам в постоянное бессрочное пользование земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.

На основании выданных незаконных документов, содержащих не соответствующие действительности сведения, жители поселения получали в собственность земельные участки.

Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ясный
2020-02-03 19:27:18
А фамилия виновницы или виновника или обвиняемого?
новый
2020-02-03 17:50:08
Стабильная самобытность коренного народа. Шмаеник, она же Сергеева, она же Беднягина, я правильно сказал ?
Гость
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