Бывшего замначальника лесничества в Карелии осудили за незаконную рубку

В Медвежьегорском районе бывший заместитель начальника лесничества осужден за превышение должностных полномочий, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что заместитель начальника учреждения в 2015-2016 годах из корыстных и иных личных побуждений, в целях оказания содействия представителям лесопромышленного предприятия и минимизации их экономических расходов, незаконно согласовал представленные обществом лесные декларации, разрешив таким образом вырубку лесных насаждений на участках, заготовка древесины на которых не проектировалась.

В результате последующей незаконной рубки леса государству причинен в каждом случае крупный и особо крупный ущерб, были нарушены права и интересы государства, общества и организаций, в том числе существенно дискредитирована деятельность Медвежьегорского лесничества.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке в связи с согласием подсудимого с обвинением, полным признанием вины и раскаянием.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств суд назначил экс-чиновнику по совокупности преступлений наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.