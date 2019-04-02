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Новости. Общество
13:43, 02 Апреля 2019
фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Бывшего замначальника лесничества в Карелии осудили за незаконную рубку

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В Медвежьегорском районе бывший заместитель начальника лесничества осужден за превышение должностных полномочий, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что заместитель начальника учреждения в 2015-2016 годах из корыстных и иных личных побуждений, в целях оказания содействия представителям лесопромышленного предприятия и минимизации их экономических расходов, незаконно согласовал представленные обществом лесные декларации, разрешив таким образом вырубку лесных насаждений на участках, заготовка древесины на которых не проектировалась.

В результате последующей незаконной рубки леса государству причинен в каждом случае крупный и особо крупный ущерб, были нарушены права и интересы государства, общества и организаций, в том числе существенно дискредитирована деятельность Медвежьегорского лесничества.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке в связи с согласием подсудимого с обвинением, полным признанием вины и раскаянием.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств суд назначил экс-чиновнику по совокупности преступлений наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владимир Иванович
2019-04-02 14:22:09
Пока одни пни не останутся,не остановятся ,похоже?
zanoza
2019-04-02 13:57:43
Как же так, ущерб от незаконной вырубки леса нанесён колоссальный, а этот бывший сотрудник лесничества получил лишь штраф в 60 т.руб. ? Да у нас за меньшие экономические преступления людей сажают ! Какой-то двойной подход наших судов !
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