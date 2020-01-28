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Бывшей подруге Антона Ипатова стало плохо в суде Петрозаводска

Новости. Общество
10:16, 29 Января 2020
фото: Ксения, ВС РК/Столица на Онего
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Допрос прибывшей в Петрозаводский городской суд экс-партнерши убийцы Антона Ипатова был прерван из-за ухудшения ее состояния здоровья.

Сегодня в Петрозаводский суд в качестве свидетеля была вызвана Ксения Л., ранее состоявшая в отношениях с Антоном Ипатовым.

Девушку допросили по делу полицейских, которых обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

В момент допроса девушке стало плохо. Судья Александр Смирнов сделал паузу в ходе заседания. Дальнейшие показания свидетель давала, сидя на скамье.

Ксения Л. в июне 2018 года находилась с Ипатовым в квартире, где он жестоко избил своего собутыльника. По ранее озвученной в суде версии, преступник приревновал мужчину к девушке, с которой прибыл в квартиру.

По версии следствия, после этого избиения Ипатов должен был быть задержан, но полицейские длительное время не предпринимали соответствующих мер.

Свидетель охарактеризовала Ипатова как вспыльчивого человека с тяжелым характером. На вопрос Константина Кибизова, адвоката одного из подсудимых, могла ли она предполагать, что Ипатов в дальнейшем совершит убийства, Ксения Л. ответила отрицательно.

Напомним, на скамье подсудимых оказались сотрудники управления МВД по Петрозаводску: заместитель начальника следственного управления Иван Воронов, старший участковый отдела полиции № 2 Ринат Гратий и старший следователь Екатерина Хорина.

По версии следствия, полицейские допустили халатность, поскольку не приняли мер для задержания Антона Ипатова сразу после избиения им своего собутыльника, которое произошло в начале лета 2018 года. В итоге оставшийся на свободе преступник сперва напал с ножом на несовершеннолетнюю знакомую и затем зарезал двух девушек.

Потерпевшими по делу признаны родители убитых Ипатовым девушек; несовершеннолетняя знакомая "петрозаводского маньяка", которой он нанес ранения ножом, а также жестоко избитый преступником собутыльник. 

Антон Ипатов был приговорен к пожизненному лишению свободы. 

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