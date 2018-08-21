Бывших руководителей совхоза "Аграрный" потребовали привлечь к ответственности

Россельхозбанк потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей обанкроченного совхоза "Аграрный" в Карелии, распродавших имущество предприятия.

Согласно материалам дела, банк предъявил претензии экс-директору и владельцам совхоза, который был признан банкротом в прошлом году.

Бывшему директору вменяется передача недвижимости и производственного оборудования ОАО "Совхоз "Аграрный", в том числе и залогового имущества в аренду третьим лицам без согласования с Россельхозбанком.

Также банк указал, что между должником, в лице генерального директора и владельцем совхоза были заключены договоры купли-продажи сельскохозяйственных животных. При этом доказательства поступления денежных средств по указанным договорам отсутствуют.

Банк предъявил ответчикам финансовые претензии на сумму 5,5 млн. рублей.

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