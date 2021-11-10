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Бывший актер Театра драмы Карелии отпраздновал юбилей в театре Ноны Гришаевой

Новости. Общество
13:58, 10 Ноября 2021

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Худрук Московского областного театра юного зрителя Нона Гришаева поздравила актера из Петрозаводска Георгий Николаева с 50-летием.

В минувшее воскресенье, 8 ноября, на сцене Московского областного театра юного зрителя прошел уютный юбилейный концерт «День рождения твой не на праздник похож», героем которого стал бывший актер театра «Творческая мастерская» Георгий Николаев. Артист из Петрозаводска, который уже два года работает в театре Нины Гришаевой, собрал друзей и коллег. О празднике рассказала на своей странице в соцсети худрук Московского областного театра юного зрителя.

«Отпраздновали сегодня юбилей нашего замечательного артиста Георгия Николаева! Было очень душевно и по-семейному. Жора, всё только начинается!!!» — пишет Нона Гришаева, разместившая видео с концерта.

Напомним, труппа Театра драмы Карелии «Творческая мастерская» в 2019 году потеряла одного из ведущих своих актеров Георгия Николаева.

«Я понимаю Георгия. Все устали от отсутствия условий, от ужасной материальной базы и проблем, этим обусловленных. Это все ведь определяет наши возможности регулярно выпускать премьеры, а значит и занятость актеров в новых работах. Сил ждать изменений нет. С другой стороны, все артисты хотят в Москву, Санкт-Петербург. Появилась у Георгия возможность уехать в столицу — и слава Богу, пусть у него там все сложится, а мы будем следить и гордиться его успехами. Но за все эти годы в нашем театре произошла такая маленькая ротация, чем далеко не каждый театр может похвастаться. При всех сложностях, включая закрытие театра на 10 месяцев несколько лет назад из-за проблем с противопожарной безопасностью, артисты оставались в „ТМ“.  И я безмерно благодарен им за это.  И надеюсь, что Георгий Николаев будет приезжать к нам и играть в некоторых спектаклях. „Другой человек“ — замечательная постановка, под Георгия и Ирину Старикович выстроена. Хочу верить, что это получится», — рассказал тогда директор Театра драмы Карелии Александр Побережный-Береговский.

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Комментарии

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лишьбыпротив
2021-11-10 14:10:03
Работать некому - все в творчестве :)
Изя
2021-11-10 14:14:55
лишьбыпротив, команда )))) :)
Гость
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