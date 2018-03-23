11:31, 23 Марта 2018
Экс-директор Кондопожского ЦБК против своего привлечения к делу о банкротстве предприятия
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Арбитражный суд Карелии запросил в Следкоме материалы уголовного дела, которые должны пролить свет на степень ответственности бывшего гендиректора ОАО "Кондопога" Владимира Бибилова по долгам комбината.
Арбитражный суд направил запрос в ходе рассмотрения ходатайства конкурсного управляющего ОАО "Кондопога" о привлечении Бибилова к субсидиарной ответственности по обязательствам комбината перед кредиторами. К этому ходатайству присоединился один из основных кредиторов комбината – Россельхозбанк. В суд от Бибилова поступил отзыв на заявление конкурсного управляющего, в котором бывший гендиректор просит отказать в удовлетворении ходатайства, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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