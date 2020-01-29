Бывший гендиректор "Кареллеспрома" хотел, чтобы журналисты "услышали и прониклись"

Представитель Павла Дегтярева пояснил в суде, почему отставной топ-менеджер требовал взыскать миллион рублей с заслуженного журналиста Карелии.

Вечером 29 января судья Петрозаводского городского суда Павел Малыгин огласил резолютивную часть решения по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего генерального директора лесопромышленной компании "Кареллеспром" Павла Дегтярева к сетевому изданию "Вести Карелии" и журналисту Светлане Лысенко. Отставной топ-менеджер требовал взыскать с них по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда от публикации, посвященной прошлогодней премии Дегтярева, и признать часть фраз из этой статьи несоответствующими действительности. Однако городской суд отказал в удовлетворении иска господину Детгяреву, который в начале нынешнего года перебрался из директорского кресла в кабинет руководителя республиканского Управления автомобильных дорог.

Примечательно, что адвокат Михаил Ямчитский, который представлял в суде интересы господина Детярева, так объяснил сумму заявленной компенсации морального вреда, которую бывший генеральный директор хотел взыскать с ветерана труда, заслуженного журналиста Карелии Светланы Лысенко и небольшого сетевого издания:

"Когда готовилось исковое заявление, вопрос обсуждался о том, какую компенсацию морального вреда просить, начиная от символического одного рубля до той суммы, которая в конечном итоге появилась. И высказал мнение мой доверитель, что эта сумма нужна, наверное, для того, чтобы услышали и прониклись ответчики пониманием того, что так поступать, наверное, не надо".

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