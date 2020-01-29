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Бывший гендиректор "Кареллеспрома" хотел, чтобы журналисты "услышали и прониклись"

Новости. Общество
08:30, 30 Января 2020
фото: Столица на Онего
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Представитель Павла Дегтярева пояснил в суде, почему отставной топ-менеджер требовал взыскать миллион рублей с заслуженного журналиста Карелии.

Вечером 29 января судья Петрозаводского городского суда Павел Малыгин огласил резолютивную часть решения по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего генерального директора лесопромышленной компании "Кареллеспром" Павла Дегтярева к сетевому изданию "Вести Карелии" и журналисту Светлане Лысенко. Отставной топ-менеджер требовал взыскать с них по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда от публикации, посвященной прошлогодней премии Дегтярева, и признать часть фраз из этой статьи несоответствующими действительности. Однако городской суд отказал в удовлетворении иска господину Детгяреву, который в начале нынешнего года перебрался из директорского кресла в кабинет руководителя республиканского Управления автомобильных дорог.

Примечательно, что адвокат Михаил Ямчитский, который представлял в суде интересы господина Детярева, так объяснил сумму заявленной компенсации морального вреда, которую бывший генеральный директор хотел взыскать с ветерана труда, заслуженного журналиста Карелии Светланы Лысенко и небольшого сетевого издания:

"Когда готовилось исковое заявление, вопрос обсуждался о том, какую компенсацию морального вреда просить, начиная от символического одного рубля до той суммы, которая в конечном итоге появилась. И высказал мнение мой доверитель, что эта сумма нужна, наверное, для того, чтобы услышали и прониклись ответчики пониманием того, что так поступать, наверное, не надо".

Читайте подробнее в статье "Чтобы услышали и прониклись"

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Комментарии

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zanoza
2020-01-30 11:10:12
Журналисты сразу поняли суть многомиллионной премии и совершенно верно осветили данный вопиющий случай в СМИ , а вот Дегтярёв до сих пор не понял и не проникся, теперь это позорное "пятно" будет на нём пожизненно.
Клим
2020-01-30 08:57:49
Все услышали и давно прониклись , что журналист была права . а суд это подтвердил . В Олонце ещё такой сидит . тоже всё не может проникнуться и понять . что так жить нельзя .
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