Бывший глава Минприроды Карелии возглавил Департамент лесного хозяйства по Северо-западному округу

Сергей Штрахов руководил республиканским министерством природопользования и экологии при экс-губернаторе Андрее Нелидове.

Бывший глава Минприроды Карелии Сергей Штрахов назначен исполняющим обязанности Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу. Такое решение принял министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Как отметили в Рослесхозе, ранее Сергей Штрахов возглавлял в департаменте надзорный отдел по Архангельской области, работал в комитете лесного хозяйства Московской области и занимал пост министра природопользования и экологии Карелии. Республиканским Минприроды Штрахов руководил во время губернаторства Андрея Нелидова и покинул эту должность с приходом нового главы региона Александра Худилайнена.

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