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Бывший глава Минприроды Карелии возглавил Департамент лесного хозяйства по Северо-западному округу

Новости. Политика
10:47, 26 Июля 2021
фото: Рослесхоз

Сергей Штрахов руководил республиканским министерством природопользования и экологии при экс-губернаторе Андрее Нелидове.

Бывший глава Минприроды Карелии Сергей Штрахов назначен исполняющим обязанности Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу. Такое решение принял министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Как отметили в Рослесхозе, ранее Сергей Штрахов возглавлял в департаменте надзорный отдел по Архангельской области, работал в комитете лесного хозяйства Московской области и занимал пост министра природопользования и экологии Карелии. Республиканским Минприроды Штрахов руководил во время губернаторства Андрея Нелидова и покинул эту должность с приходом нового главы региона Александра Худилайнена.

Читайте подробнее в статье «Иногда они возвращаются».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-26 14:30:10
Вечно недовольной либерастне лишь бы повод :)
Любознательный
2021-07-26 13:06:53
Ещё лет 20-ать назад начали убирать профессионалов и ставить ,почти во всех областях, неподготовленных,но своих удобных людей, теперь это всё всплыло: и горим уже по настоящему...
Изя
2021-07-26 12:41:25
Да и бог с ним . Карелия то тут при чём ???? :)
Честный пионер
2021-07-26 12:26:08
Туда сюда передвигают,но всё пока бесполезно, для Карелии....
Гость
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