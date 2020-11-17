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Бывший глава Рослесхоза занимается строительством ЦБК в Сибири

Новости. Экономика
15:09, 18 Ноября 2020
фото: © Минприроды РФ
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Выходец из Петрозаводска возглавил лесопромышленную компанию, которая намерена построить крупный комбинат в Красноярском крае.

Бывший руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик занимается реализацией крупного инвестиционного проекта лесопромышленной компании "Тайга", которая полностью принадлежит Rockwell Capital. Как сообщило РБК, проект предусматривает строительство целлолозно-бумажного комбината в Лесосибирском районе Красноярского края стоимостью около 100 миллиардов рублей, а возглавляет компанию "Тайга" выходец из Карелии, выпускник Петрозаводского государственного университета Иван Валентик, который в 2014-2019 годах занимал пост главы Рослесхоза.

Целлолозно-бумажный комбинат в Лесосибирском районе – не единственный, который Rockwell Capital намерена построить в Красноярском крае. Инвестиционная компания планирует вместе с ВЭБом возвести еще один крупный ЦБК в Богучанском районе ориентировочной стоимостью 2 миллиарда долларов.

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Комментарии

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Саныч
2020-11-18 17:12:24
Ага, занимается. Бумажки в Москве подписывает.
Сергей
2020-11-18 16:42:50
zanoza извиняюсь , что влез в ваш с оффом диалог . Валентик Карелии не нужен , Крупин же хорош на месте мэра Сортавалы , это его уровень .
Рекомендую назначить Главой Карелии Игнатьеву Татьяну Павловну , единственного грамотного и профессионального управленца , с опытом работы в фед.и рег.органах власти . Вот это было бы дело . Других кандидатов не вижу в упор .
zanoza
2020-11-18 17:09:59
Сергей, ну если с опытом работы в федеральных и региональных органах, то это скорее отталкивает, нежели привлекает в человеке, хотя я могу и ошибаться. Мне эта фамилия (Игнатьева) ни о чём не говорит. Крупин же боец , проявил себя как умеющий отстаивать свою позицию, что перевесит весь опыт работы в федеральных и региональных органах. Сейчас нужны дерзкие и нахрапистые управленцы, а не лояльные и удобные.
zanoza
2020-11-18 16:07:04
Делом занят человек, бумажную промышленность в Сибири развивает, а в Карелии всё швах.
Буба
2020-11-18 16:01:45
А нет ли тут конфликта интересов???
Изя
2020-11-18 15:57:12
А на фига он здесь ? Очередной любитель красивой жизни -кандидат в губеры ???? Может хватит . одного хватает ))) :)
off
2020-11-18 15:46:21
Выходца - в губернаторы !
zanoza
2020-11-18 16:14:47
off, у нас есть народный кандидат в губернаторы из Сортавала.
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