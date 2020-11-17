Бывший глава Рослесхоза занимается строительством ЦБК в Сибири

Выходец из Петрозаводска возглавил лесопромышленную компанию, которая намерена построить крупный комбинат в Красноярском крае.

Бывший руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик занимается реализацией крупного инвестиционного проекта лесопромышленной компании "Тайга", которая полностью принадлежит Rockwell Capital. Как сообщило РБК, проект предусматривает строительство целлолозно-бумажного комбината в Лесосибирском районе Красноярского края стоимостью около 100 миллиардов рублей, а возглавляет компанию "Тайга" выходец из Карелии, выпускник Петрозаводского государственного университета Иван Валентик, который в 2014-2019 годах занимал пост главы Рослесхоза.

Целлолозно-бумажный комбинат в Лесосибирском районе – не единственный, который Rockwell Capital намерена построить в Красноярском крае. Инвестиционная компания планирует вместе с ВЭБом возвести еще один крупный ЦБК в Богучанском районе ориентировочной стоимостью 2 миллиарда долларов.