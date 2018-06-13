Бывший глава УФСБ Карелии стал помощником Путина

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Бывший глава УФСБ Карелии Анатолий Серышев стал помощником президента РФ.
Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным 13 июня.
"Назначить Серышева Анатолия Анатольевича помощником Президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте Кремля.
Анатолий Серышев с сентября 2011 года по декабрь 2016-го возглавлял управление ФСБ по Карелии.
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