Бывший глава УФСБ Карелии стал помощником Путина

Бывший глава УФСБ Карелии Анатолий Серышев стал помощником президента РФ.

Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным 13 июня.

"Назначить Серышева Анатолия Анатольевича помощником Президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте Кремля.

Анатолий Серышев с сентября 2011 года по декабрь 2016-го возглавлял управление ФСБ по Карелии.