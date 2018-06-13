Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
16:48, 13 Июня 2018

Бывший глава УФСБ Карелии стал помощником Путина

По теме

"В Карелию пришли служители закона: ты не боишься, что тебя подставят, куда-то втянут"
13.06.18 15:03
Экс-глава Карелии предположил, что финансирование ФЦП к 100-летию республики может сорваться
13.06.18 13:27
Депутаты предложили поднять зарплату карельским министрам, чтобы те лучше работали
13.06.18 12:36
Все новости
Загрузка...

Бывший глава УФСБ Карелии Анатолий Серышев стал помощником президента РФ.

Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным 13 июня.

"Назначить Серышева Анатолия Анатольевича помощником Президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте Кремля.

Анатолий Серышев с сентября 2011 года по декабрь 2016-го возглавлял управление ФСБ по Карелии.

По теме

"В Карелию пришли служители закона: ты не боишься, что тебя подставят, куда-то втянут"
13.06.18 15:03
Экс-глава Карелии предположил, что финансирование ФЦП к 100-летию республики может сорваться
13.06.18 13:27
Депутаты предложили поднять зарплату карельским министрам, чтобы те лучше работали
13.06.18 12:36
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-06-13 18:06:22
Ну, а директору ФСБ А.В. Бортникову уже несколько раз заявлено о подрыве государственности Республики Карелия, со стороны ряда гос.чиновников...
Гарик
2018-06-13 16:53:06
Вот какого молодца вырастили в Карелии !!!!))))) Свои кадры есть , нечего и тащить сюда не поймёшь кого ((((((((((((((((((( Это про приставов и бурятов .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
11.06.2018, 09:43
Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
08.06.2018, 09:59
Город, в котором я родился, убивают
12.06.2018, 12:00
ВИДЕО: Лось бежит по улицам Петрозаводска
07.06.2018, 17:37
В Петрозаводске депутаты наградили почетной грамотой осужденную за мошенничество экс-директора школы

Аналитика

Сегодня 15:41
Политкухня
Имперские замашки 2
Шаг за шагом имперское сознание оказывает заметное влияние на общественную жизнь в Карелии.
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 2
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 10
04.06.2018 16:02
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:48
Кофе со сливками
"Мы – первопроходцы" 4
Гость нашей рубрики "Кофе со сливками" Иван Новиков вершит в Карелии "мусорную революцию".
Город, в котором я родился, убивают 8
08.06.2018 09:59
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
архив чтиво

Медиа

Выступление группы "Корни" на Дне России в Петрозаводске
Сегодня 12:48
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»