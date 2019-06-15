Бывший коммунистический руководитель Карелии мог выдумать историю спасения карелов от депортации?

"Карельский вопрос" оказался одной из тем исторической конференции, которая прошла в Петрозаводском государственном университете.

Осенью 2005 года на стене дома номер 2 по улице Красной в Петрозаводске, где когда-то жил первый секретарь Карельского обкома ВКП (б) и Центрального комитета Коммунистической партии (большевиков) Карело-Финской ССР Геннадий Куприянов, открыли мемориальную доску бывшему руководителю республики. Провисела она недолго – жители Карелии не простили партийному вождю его участия в сталинских репрессиях: как первый секретарь обкома Куприянов вошел в состав особой тройки НКВД, которая приговорила к расстрелам и лагерям сотни ни в чем неповинных граждан. Сперва доску облили красной краской, а потом и вовсе сняли.

Однако в конце прошлого года депутат городского совета Петрозаводска Александр Анишин выступил с инициативой увековечить память бывшему коммунистическому руководителю Карело-Финской ССР за его заслуги в годы Великой Отечественной войны. Особо депутат Анишин отметил то обстоятельство, что Геннадий Куприянов "предотвратил выселение финно-угорских народов" с территории республики в 1944 году. История о том, как первый секретарь КП (б) Карело-Финской ССР не дал депортировать карелов в Сибирь и Казахстан, время от времени гуляет и по публикациям в СМИ, и в социальных медиа, но достоверных документальных подтверждений ее пока так никто и не представил.

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