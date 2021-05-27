Бывший медиамагнат Мазуровский сильно рискует стать и экс-политиком

Попытаемся разобраться, каковы перспективы одного из первых карельских «единороссов» на грядущих выборах в Законодательное собрание Карелии.

Предстоящее предварительное голосование (праймериз), проводимое «Единой Россией», пожалуй, самое значительное политическое событие конца весны.

Так, кандидатура Андрея Мазуровского, идущего на праймериз, чтобы иметь возможность выдвинуться в качестве кандидата в депутаты ЗС Карелии по одномандатному «Северо-Западному» избирательному округу №13, вызвала самый большой интерес.

И вызван он тем, что в конце прошлого года он недвусмысленно намекал, что его кандидатура неугодна однопартийцам. Тем не менее, ищет поддержку именно у «партии власти». Согласитесь, что уже одно это заслуживает того, чтобы присмотреться к столь противоречивому политику.

Андрея Мазуровского по праву можно назвать политическим долгожителем, ведь впервые депутатом парламента Карелии он стал в 2002 году. Карельское отделение «ЕР» появилось 1 марта 2002 года, то есть менее чем за два месяца до выборов в республиканский парламент. Андрей Мазуровский стал членом политсовета новой партии, и его однозначно можно считать одним из тех, кто заложил камень в фундамент строительства в Карелии «Единой России». Но тот камень неожиданно стал камнем преткновения. Вспыхнул скандал, непосредственным участником которого и стал Мазуровский.

Тогда пересеклись пути Андрея Мазуровского и тогдашнего уже влиятельного политика Валерия Тольского. Результатом пересечения стало обвинение начинающего политика Мазуровского в распространении выборных листовок, в которых явно просматривалась клевета на однопартийца Тольского. Было даже возбуждено уголовное дело по данному факту, впоследствии прекращенное «за истечением срока давности».

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