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Бывший медиамагнат Мазуровский сильно рискует стать и экс-политиком

Новости. Политика
12:27, 28 Мая 2021
фото: © Людмила Корвякова

Попытаемся разобраться, каковы перспективы одного из первых карельских «единороссов» на грядущих выборах в Законодательное собрание Карелии.

Предстоящее предварительное голосование (праймериз), проводимое «Единой Россией», пожалуй, самое значительное политическое событие конца весны.

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Так, кандидатура Андрея Мазуровского, идущего на праймериз, чтобы иметь возможность выдвинуться в качестве кандидата в депутаты ЗС Карелии по одномандатному «Северо-Западному» избирательному округу №13, вызвала самый большой интерес.

И вызван он тем, что в конце прошлого года он недвусмысленно намекал, что его кандидатура неугодна однопартийцам. Тем не менее, ищет поддержку именно у «партии власти». Согласитесь, что уже одно это заслуживает того, чтобы присмотреться к столь противоречивому политику.

Андрея Мазуровского по праву можно назвать политическим долгожителем, ведь впервые депутатом парламента Карелии он стал в 2002 году. Карельское отделение «ЕР» появилось 1 марта 2002 года, то есть менее чем за два месяца до выборов в республиканский парламент. Андрей Мазуровский стал членом политсовета новой партии, и его однозначно можно считать одним из тех, кто заложил камень в фундамент строительства в Карелии «Единой России». Но тот камень неожиданно стал камнем преткновения. Вспыхнул скандал, непосредственным участником которого и стал Мазуровский.

Тогда пересеклись пути Андрея Мазуровского и тогдашнего уже влиятельного политика Валерия Тольского. Результатом пересечения стало обвинение начинающего политика Мазуровского в распространении выборных листовок, в которых явно просматривалась клевета на однопартийца Тольского. Было даже возбуждено уголовное дело по данному факту, впоследствии прекращенное «за истечением срока давности».

Скандалы, интриги, расследования, читайте здесь.

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-28 13:14:22
Яблочнутых депутатишек тоже надо на чистую воду вывести.
Выживший в перестройке
2021-05-28 13:11:15
Ну вот, зашевелились "пауки в банке", смешно и грустно , конечно, ведь все понимают как у нас и для чего становятся депутатами...
Мария
2021-05-28 13:01:58
После прочтения статьи по ссылке просто хочется помыть руки с хлоркой. Настоящий испанский стыд. Не понимаю, как этот гражданин при таких способностях к совершению откровенно гадких и непорядочных поступков так долго депутатствует???
кир
2021-05-28 13:10:32
Мария, вы никто в политике, - сказал кот.
Гость
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